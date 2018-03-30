Экономика

16:01 30.03.2018

Мининфраструктуры приступило к восстановлению контрейлерных перевозок - замминистра

Министерство инфраструктуры Украины приступило к разработке и организации альтернативы международным автомобильным перевозкам - контрейлерных перевозок.

Как сообщила пресс-служба министерства, об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк 29 марта в ходе совещания по его председательством по вопросам организации контрейлерных перевозок, как альтернативы международным автомобильным перевозкам.

Он отметил, что в настоящее время все еще существует проблема количества разрешений в ряде стран на осуществление грузовых перевозок, а также рассматривается вопрос готовности инфраструктуры и подвижного состава "Укрзализныци" к выполнению такого вида доставки грузов.

"Наша цель - увеличить спрос на данный вид перевозок", - добавил Ю.Лавренюк.

ПАО "Укрзализныця " совместно с АсМАП и представителями министерства просчитают объемы возможных грузов, направления перевозок и терминалы, на которых возможно будет осуществлять погрузку-выгрузку контрейлеров. Уже в этом году планируется запуск первого тестового контрейлерного поезда из Украины в Австрию и Италию, транзитом через территорию Венгрии. Отправка таких поездов планируется с трех станций: Вадул - Сирет, Чоп - Захонь и Мостиска 2.

"Опыт и практика контрейлерных перевозок показала их целесообразность и преимущества. Это позволит решить проблематику транзита через Венгрию и Румынию, уменьшит нагрузку на украинские дороги и будет способствовать увеличению транзитных перевозок через территорию Украины", - подчеркнул Ю.Лавренюк.

Контрейлерные перевозки - комбинированные автомобильно-железнодорожные перевозки с погрузкой автотранспортных средств на специальные железнодорожные платформы.

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