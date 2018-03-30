"Артвайнери" в 2017г нарастила долю на украинском рынке игристого вина

Доля компании "Артвайнери", одного из крупнейших в Восточной Европе производителей игристых вин, на украинском рынке игристого вина в 2017 году составила 20,6% против 19,4% в 2016 году, сообщили в компании.

"Объем производства игристого "Артвайнери" за прошлый год составил 10,26 млн бутылок против 12,3 млн бутылок в 2016 году. Среднегодовой объем экспортных продаж игристых вин компании составляет около 15% от общего показателя", - сказала директор по маркетингу "Артвайнери" Евгения Стадник в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, перспективными для компании направлениями экспортного развития являются страны ЕС (в частности Германия), страны СНГ (Россия, Азербайджан) и страны Азии.

Директор по маркетингу указала, что виноматериалы для производства игристых вин поступают на предприятие из виноградарских хозяйств Одесской, Херсонской и Николаевской областей. Кроме того, в резервах предприятия имеются виноматериалы полуострова Крым урожая 2012-2013 гг.

"Весь цикл производства расположен на глубине более 72 м в подземных гипсовых тоннелях, круглый год сохраняющих постоянные температуру и влажность. Общая площадь подземных штолен, используемых "Артвайнери", составляет свыше 25 га", - сказала Е.Стадник.

Она отметила, что пока на восстановление рынка игристых вин в Украине до показателей 2013 года, когда объем составлял 69 млн бутылок, рассчитывать не приходится.

"По данным Государственной службы статистики, общий объем рынка игристых вин в 2017 году составил 49,9 млн бутылок, по сравнению с 2016 годом общий объем производства украинского игристого снизился практически на 20,3%. Учитывая тенденцию к снижению объемов, наблюдаемую в 2017 году, в текущем периоде перед украинскими компаниями стоит задача нивелировать снижение и как минимум сохранить производственные показатели на уровне 2017 года", - сказала Е.Стадник.

В планах "Артвайнери" укрепление и усиление позиций на украинском рынке и дальнейшее расширение экспортной географии.

"Продолжится развитие сети баров игристых вин Charte bar, в частности, в планах открытие новых объектов в городах-миллионниках. Данный проект является одним из ключевых и наиболее эффективных каналов коммуникации с целевой аудиторией", - указала директор по маркетингу.

Как сообщалось, ЧАО "Артвайнери" в 2017 году увеличил чистую прибыль в 7,1 раза по сравнению с 2016 годом - до 66,72 млн грн.

"Артвайнери" является одним из крупнейших в Восточной Европе производителем игристых вин традиционным бутылочным способом. Мощности завода составляют 25 млн бутылок в год. Производство компании находится в Бахмуте (Донецкой области).ТМ компании: "Крым", "Артемовское", Krimart, Charte и Soloking. Экспортные поставки продукции компании охватывают более 20 стран мира.