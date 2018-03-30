Полицейские задержали на взятке в 20 тыс. грн. сотрудника "Одессаоблэнерго"

Сотрудники управления защиты экономики органов полиции в Одесской области и следователи Главного управления Национальной полиции в Одесской области задержали при получении взятки должностное лицо ПАО "Одессаоблэнерго".

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области, которая осуществляет процессуальное руководство в данном деле, по данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст.368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права, совмещенный с вымогательством) Уголовного кодекса Украины

Согласно версии следствия, мужчина, отвечавший за участок Беляевской РЭС, требовал и получил от предпринимателя 20 тыс. грн за предоставление разрешения на размещение рекламных вывесок на электроопорах на территории населенных пунктов Нерубайское и Усатово.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.