Экономика

09:57 30.03.2018

Насалик указал в е-декларации 3,2 млн грн доходов за 2017 г.

Насалик указал в е-декларации 3,2 млн грн доходов за 2017 г.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик подал электронную декларацию за 2017 год, в которой задекларировал 3 млн 145 тыс. 973 грн доходов.

Согласно е-декларации министра, размещенной в Едином государственном реестре деклараций, И.Насалик в 2017 году задекларировал 528 тыс. 340 грн зарплаты, доход от отчуждения движимого имущества – 26 тыс. 573 грн, доход от предоставления имущества в аренду – 260 тыс. 738 грн, возвращенная финансовая помощь – 700 тыс. грн, а остальное – проценты на банковские вклады, его жена Гузял Насалик задекларировала за прошлый год 2 643 050 грн доходов.

И.Насалик также задекларировал 12 млн 727 тыс. 699 грн на счетах в Ощадбанке, 1 млн 320 тыс. 835 грн и $1 млн 031 в ПриватБанке, $775 тыс. 812 и EUR1 в Укргазбанке. Кроме того, он задекларировал 600 тыс. грн, $20 тыс. наличных средств.

Его жена указала в декларации 557 тыс. 908 грн на банковских счетах и $10 тыс. наличных.

Согласно е-декларации, И.Насалик имеет в собственности земельный участок в Процове Бориспольского района Киевской области площадью 1,2 тыс. кв. м, участок в Козине Обуховского района Киевской области площадью 370 кв. м.

Его жена владеет земельным участком в с.Козин Обуховского района Киевской области площадью: 1,51 тыс. кв. м, жилой дом в Козине площадью 561,4 кв. м, половиной офиса в Киеве площадью 129,7 кв. м, квартирой в Киеве площадью 287,7 кв. м, и двумя машиноместами в Киеве 15 и 15,1 кв. м.

И.Насалик задекларировал также коллекцию из восьми антикварных статуй (Фердинанда Барбедиенна (1810-1892) и Андре Массола (1851-1901), два настольных письменных набора, 11 часов (среди них таких марок, как Tiffany, Frank Muller, Graff, Hublot) и шесть картин (авторства Абрахама Кейленборха, Джованни Баттиста Тьеполо, Ивана Айвазовского).

Жена министра задекларировала часы Chanel, семь ювелирных изделий, три шубы и куртка-болеро из меха соболя.

И.Насалик владеет автомобиль Mercedes-Benz S500L 2015 года выпуска и пользуется автомобилем Максима Насалика Toyota Avensis 2012 года выпуска, а жена задекларировала автомобиль Mercedes-Benz GLE 400 2016 года выпуска.

Министр также указал в декларации две акции номинальной стоимостью 0,5 грн предприятия "Ориана".

И.Насалик указал в электронной декларации, что в прошлом году потратил 89 тыс. 900 грн на спортивно-оздоровительные услуги.

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