Акционеры GKN согласились на недружественное слияние с Melrose

Держатели более половины (52,43%) акций британской инжиниринговой группы GKN Plc согласились на предложение о покупке со стороны компании Melrose Industries Plc, оценившей ее в 8,1 млрд фунтов стерлингов ($11,4 млрд).

Руководство GKN неоднократно отвергало предложения Melrose, однако компания постоянно его улучшала. В частности, Melrose пообещала направить 1 млрд фунтов стерлингов на выплату пенсий сотрудникам компании.

Кроме того, Melrose заверила британское правительство в том, что сохранит аэрокосмическое подразделение GKN как минимум до апреля 2023 года, а также сохранит листинг и штаб-квартиру компании в Лондоне в течение не менее пяти лет.

Как следствие слияния Melrose и GKN, продажа подразделения GKN Driveline американскому поставщику автокомпонентов Dana Inc за $6,1 млрд отменяется.

Котировки акций GKN подскочили в ходе торгов в четверг на 8,8%, рыночная стоимость Melrose увеличилась на 2,7%.