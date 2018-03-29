Экономика

19:00 29.03.2018

Акционеры GKN согласились на недружественное слияние с Melrose

Держатели более половины (52,43%) акций британской инжиниринговой группы GKN Plc согласились на предложение о покупке со стороны компании Melrose Industries Plc, оценившей ее в 8,1 млрд фунтов стерлингов ($11,4 млрд).

Руководство GKN неоднократно отвергало предложения Melrose, однако компания постоянно его улучшала. В частности, Melrose пообещала направить 1 млрд фунтов стерлингов на выплату пенсий сотрудникам компании.

Кроме того, Melrose заверила британское правительство в том, что сохранит аэрокосмическое подразделение GKN как минимум до апреля 2023 года, а также сохранит листинг и штаб-квартиру компании в Лондоне в течение не менее пяти лет.

Как следствие слияния Melrose и GKN, продажа подразделения GKN Driveline американскому поставщику автокомпонентов Dana Inc за $6,1 млрд отменяется.

Котировки акций GKN подскочили в ходе торгов в четверг на 8,8%, рыночная стоимость Melrose увеличилась на 2,7%.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Качество активов беларуских банков улучшилось, но по-прежнему слабое

"Мотор Сич" планирует сертифицировать в 2018г новый легкий вертолет МСД-2 "Надия"

Рынок акций Украины в четверг сместился в "красную зону"

Курс гривни на межбанке в четверг снизился

Украинская T.B.Fruit выходит на рынок пектина

Курс доллара США снижается в четверг

Украина имеет большой потенциал для экспорта в Израиль

Порошенко ввел в состав СНБО главу НБУ Смолия

Реконструкция системы радиационного контроля проводится на Запорожской АЭС

МХП готов инвестировать EUR76 млн в частичное восстановление Doux Group

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА