Рынок акций Украины в четверг сместился в "красную зону"

Украинский рынок акций завершил торги в четверг снижением: индекс "Украинской биржи" (УБ) упал на 1,81% - до 1654,42 пункта, индекс ПФТС – на 0,67%, до 357,16 пункта.

Объем торгов на УБ составил 25,6 млн грн, в том числе акциями – 14,3 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 399 млн грн, в том числе акциями – 0,4 млн грн.

Почти все индексные акции УБ завершили торги в "красной зоне". Наиболее при этом подешевели бумаги "Турбоатома" (-4,09%), "Центрэнерго" (-1,64%) и "Мотор Сичи" (-1,59%).

Не изменились в стоимости только акции "Донбассэнерго" ввиду отсутствия сделок.

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-2,12%) и "Мотор Сичи" (-1,41%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг к 16:15 кв снизился на 0,6% - до 496,93 пункта при объеме торгов 0,85 млн злотых (6,46 млн грн).

В "индексной корзине" с отрицательной динамикой торговались бумаги KSG Agro (-12,5%), "Астарты" (-1,44%) и агрохолдинга ИМК (-1,14%).

Дорожали акции "Агротона" (+3,99%) и "Кернела" (+0,4%).