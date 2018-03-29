Экономика

17:31 29.03.2018

Курс гривни на межбанке в четверг снизился

Курс гривни на межбанке в четверг снизился

Курс гривни на межбанке в четверг снизился до 26,48 грн/$1

Киев. 29 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг снизился до 26,48 грн/$1 с 26,46 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,46-26,50 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) 29 марта аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,5435 грн/$1 с 26,4052 грн/$1. Торговый оборот составил $418,76 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $388,04 млн.

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