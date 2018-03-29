Украина имеет большой потенциал для экспорта в Израиль

Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Израилем позволит значительно нарастить объемы экспорта украинских товаров, считают эксперты Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

"В настоящее время Украина практически не поставляет плодоовощной продукции в Израиль. Незначительные объемы замороженной дикорастущей черники и земляники садовой на общую сумму около $70 тыс. - это все, чем мы можем "похвастаться" в экспорте в Израиль сегодня", - сообщается на Facebook-странице ассоциации.

При этом эксперты отмечают, что поставлять продукцию в Израиль будет нелегко в связи с высокой конкуренцией и требованиями.

"Ежегодно Израиль тратит на импорт плодоовощной продукции примерно $400-450 млн. Экспорт этой группы товаров достигает почти $1 млрд. Поэтому поставлять продукцию в Израиль будет нелегко, ведь эта страна является нетто-экспортером плодоовощной продукции премиального качества, и конкуренция на рынке достаточно высока, а требования к качеству - еще выше", - поясняют в ассоциации.

Однако в УПОА считают, что подписание ЗСТ с Израилем позволит нарастить объемы экспорта по ряду товаров. В частности, Украина как крупнейший экспортер грецкого ореха в Европу может выйти с этим продуктом на рынок Израиля. Согласно сообщению, почти 100% орехов Израиль импортирует из США на сумму около $37 млн, тогда как Украина не поставляет эту продукцию в Израиль вообще.

Также, по оценкам экспертов, Украина может поставлять яблоки, замороженные и свежие ягоды, лук и томаты.

"Украина вполне может претендовать на средний ценовой сегмент и может реально поставлять в 5-7 тыс. тонн яблок в год в перспективе", - считают в УПОА.

Как сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева, Израиль стабильно входит в топ-20 стран, с которыми Украина имеет самую большую долю товарооборота аграрными и пищевыми продуктами.

"В 2017 году украинский экспорт аграрной и пищевой продукции в Израиль составил $411,4 млн. Подписание Соглашения о зоне свободной торговли между нашими странами расширит доступ для украинских продуктов АПК", - отметила она, уточнив, что конкретные цифры и объемы можно будет озвучить после официального подписания Соглашения.

Согласно данным Минагрополитики, экспорт украинских аграрных и пищевых товаров в Израиль составил $411,4 млн за 2017 год. Основные товары: зерновые злаки $281,1 млн, семян масличных культур $47,8 млн, остатки и отходы пищевой промышленности - $29,1 млн, молоко сгущенное - -$4,7 млн, масло растительное - $9,1 млн, сахар - $7,6 млн и другие.

Импорт составил - $9,4 млн, с ключевыми товарами: плоды и орехи - $3,4 млн, различные другие пищевые товары - $1,9 млн, овощи - $1,2 млн.