Экономика

15:25 29.03.2018

Малый бизнес оптимистично оценивает перспективы развития в 2018г

Малый бизнес оптимистично оценивает перспективы развития в 2018г

Индекс настроений малого бизнеса в 2018 году составил 3,2 балла из максимально возможных пяти, что соответствует нейтральному уровню, показало исследование Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) совместно с компанией "Лига:Закон".

Согласно сообщению на сайте ЕБА, представители малого бизнеса оптимистично оценивают перспективы развития в текущем году: из 278 опрошенных собственников и директоров предприятий малого бизнеса всех сфер деятельности 76% ожидают улучшения положения дел в бизнесе в течение следующего полугодия, а 87% прогнозируют рост прибылей в 2018 году.

Более половины опрошенных компаний планируют увеличить количество работников, а 57% – повысить уровень зарплаты сотрудников, 64% – увеличить объем финансирования своего бизнеса в 2018 году, указывается в сообщении.

При этом в материалах исследования указывается, что 40% опрошенных компаний были основаны в кризисные 2015-2017 гг.

"Исследование свидетельствует об ориентировании малого бизнеса на экспорт. 27% опрошенных компаний уже вышли на внешние рынки, а 30,3% – планируют выйти в этом году. Компании настроены на развитие своих предприятий и реинвестирование заработанных средств в собственный бизнес", – говорится в сообщении на сайте ЕБА.

Однако развитие малого бизнеса сдерживают сложности с получением кредитов. По данным исследования, 82% опрошенных руководителей компаний признали, что нуждаются в кредитных средствах, у 65% опрошенных возникают с этим затруднения, в том числе для 15,5% привлечение кредитов "абсолютно невозможно".

"В целом экономическая ситуация в Украине не способствует развитию малого бизнеса – так считают 68,2% опрошенных. Только 3% респондентов полностью удовлетворены бизнес-климатом в Украине", – отмечается в релизе.

При этом среди основных факторов негативной оценки бизнес-климата - инфляция (56,3%), уровень налоговой нагрузки (42,24%), высокий уровень коррупции (41,9%) и нехватка квалифицированных специалистов (39,3%). В то же время только 4% считают, что инфляция прежде всего мешает развитию бизнеса.

Около 21,6% опрошенных назвали систему налогообложения главной сферой, требующей изменений, 14,7% больше всего обеспокоены доступностью кредитных средств, для 9% – наиболее неприемлемым является уровень коррупции. По 6,1% респондентов хотели бы в первую очередь изменить в пользу своего предприятия ситуацию с государственной поддержкой бизнеса и платежеспособностью населения.

Индекс настроений малого бизнеса проводился в рамках проекта Unlimit Ukraine впервые.

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