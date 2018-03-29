Экономика

15:15 29.03.2018

Air France намерена в пятницу выполнить 76% рейсов, несмотря на забастовку

Air France намерена в пятницу выполнить 76% рейсов, несмотря на забастовку

Авиакомпания Air France планирует осуществить 76% от общего числа запланированных на пятницу рейсов, несмотря на забастовку пилотов и бортпроводников.

При этом дальнемагистральная программа полетов из парижского аэропорта Шарль-де-Голль будет выполнена на 80%, среднемагистральная - на 70%, сообщила компания. Короткие маршруты из парижского Орли и других региональных аэропортов планируется выполнить на 80%.

По оценке Air France, в забастовке, к которой призвали десять профсоюзов, примут участие около 31,6% пилотов и чуть более 28% бортпроводников. Сотрудники авиаперевозчика требуют повышения заработной платы на 6%, в то время как руководство компании называет это невозможным, учитывая текущую финансовую ситуацию и высокую конкуренцию в отрасли.

"Air France сожалеет о сложившейся ситуации и прилагает все усилия для того, чтобы свести к минимуму неудобства для пассажиров в связи с забастовкой", - отмечается в сообщении.

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