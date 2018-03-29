Кутовый указал в е-декларации за 2017 год 90 тыс. грн доходов и 247 тыс. грн расходов на операцию в Германии

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовый заполнил электронную декларацию за 2017 год, согласно которой его доход составил 90225 грн, а расходы - 246971 грн на операцию в Германии.

В 2017 году министр получил 89539 грн заработной платы, а также 686 грн процентов на банковский вклад. Он также владеет наличными средствами в сумме 543 тыс. грн, EUR57 тыс. и $327 тыс.

Кроме того, на счетах в Укрсоцбанке министр имеет EUR18170, $7957 и 22 грн, а также 5356 грн на счетах в Альфа-банке.

В 2017 году Т.Кутовый не приобрел недвижимости. Его мать Светлана Кутовая является собственницей квартиры в Киеве площадью 56 кв. м, которую министр арендует. Дочь Соломия владеет квартирой в 103 кв. м в Киеве. Сын Виктор Кутовый задекларировал квартиру в столице площадью 54 кв. м, собственницей которой выступает Юлия Кушнирук.

У министра есть часы Rolex Daytona Stainless Steel и Panerai Luminor GMT Stainless Steel.

Т.Кутовый в прошлом году арендовал водное транспортное средство, на что в 2017 году потратил 63 тыс. грн. Согласно декларации, это несамоходная стояночная плавдача (ДАП-4761-К) 2008 года выпуска.

В декларации указано, что главе министерства принадлежат инвестиционные сертификаты ООО "Арта управление активами" на 15,77 млн грн.

Ему также принадлежат 100% корпоративных прав кипрской компании "Лалонитана Инвестментс Лимитед" (Lalonitana Investments Limited) и право собственности на товарный знак.

Согласно декларации, в прошлом году министр потратил 73750 грн на услуги перевозок и 246971 грн на операцию в Германии.

Как сообщалось, Т.Кутовый 23 мая 2017 года на своей странице в соцсети Facebook заявил, что подает в отставку с поста министра, после чего по его заявлению ему перестала начисляться и выплачиваться зарплата.