Экономика

14:57 29.03.2018

Цены на нефть снижаются, но завершают месяц в плюсе

Цены на нефть снижаются, но завершают месяц в плюсе

Нефть эталонных марок опускается в цене в ходе торгов в четверг, однако завершает март ростом на оптимизме по поводу продления договоренностей об ограничении нефтедобычи и усилении геополитической напряженности.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:36 кв 29 марта уменьшилась на $0,34 (0,49%) - до $69,19 за баррель. Торги по этому контракту завершаются 29 марта, более активный июньский фьючерс подешевел на 0,6%, до $68,33 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в мае на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустилась на $0,14 (0,22%) - до $64,24 за баррель.

С начала месяца цена Brent выросла на 5,6%, WTI подорожала на 4,2%.

Накануне цены на нефть увеличились благодаря заявлениям министра нефти Ирака Джаббара аль-Луайби. По его словам, некоторые страны из числа участников сделки по ограничению нефтедобычи между странами ОПЕК и ряда стран не-ОПЕК поддерживают ее продление на 6 месяцев, тогда как некоторые предпочитают пролонгацию лишь на 3 месяца. В настоящее время соглашение действует до конца 2018 года с возможностью пересмотра его условий в июне 2018 года.

Вместе с тем рынок с тревогой продолжает следить за нефтедобычей в Штатах, которая росла по итогам каждой недели в марте и продолжает обновлять рекорды.

При этом в четверг активность торгов находятся ниже обычного уровня, поскольку многие трейдеры начинают готовиться к празднованию Пасхи.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Нефть дорожает в четверг и завершает март в плюсе, Brent у $69,9 за баррель

Нефть продолжила снижение на данных о запасах в США, Brent у $69,8 за баррель

Unipec и Shell подписали 1-й контракт, привязанный к нефтяному фьючерсу шанхайской биржи

Цены на нефть замедлили снижение, Brent опустилась до$69,96 за баррель

Нефть марки Brent торгуется у $70,2 за баррель

Нефть умеренно дорожает

Нефть дорожает вслед за ростом акций и снижением доллара, Brent у $70,3 за баррель

Китай намерен ввести в оборот "нефтеюань"

Цены на нефть перешли к снижению, Brent торгуется у $70,3 за баррель

Цена нефти Brent превысила $70 за баррель впервые с января

ПОСЛЕДНЕЕ

Малый бизнес оптимистично оценивает перспективы развития в 2018г

Air France намерена в пятницу выполнить 76% рейсов, несмотря на забастовку

Кутовый указал в е-декларации за 2017 год 90 тыс. грн доходов и 247 тыс. грн расходов на операцию в Германии

Президент подписал закон о дерегуляции разрешительных процедур в сфере нефтегазодобычи

Кабмин лишил статуса юрлица районные и городские государственные налоговые инспекции

Рева в е-декларации указал 711 тыс. доходов за 2017 год

Профсоюз "ArcelorMittal Кривой Рог" потребовал повышение зарплат до EUR1 тыс. с 1 апреля

Стець указал в е-декларации почти 330 тыс. грн доходов за 2017 год

Renault и Nissan могут объединиться в одну компанию

Авиакомпания Ernest в июне откроет рейсы Киев-Болонья

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА