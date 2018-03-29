Экономика

12:09 29.03.2018

"Укрнафта" во втором полугодии намерена пробурить 2 новые скважины

"Укрнафта" во втором полугодии намерена пробурить 2 новые скважины

ПАО "Укрнафта" в августе-сентябре 2018 года намерено начать бурение двух новых скважин во Львовской и Сумской областях, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, длительность бурения составит три-четыре месяца. Проектная глубина скважины №102 начальной производительностью 17 тонн нефти/сутки в пределах Верхнемасловецкого месторождения во Львовской области составляет 1600 м, скважины №119Г начальной производительностью 34 тонны нефти/сутки Великобубновского месторождения в Сумской области – 2985 м.

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Финансовый план компании на 2018 год предусматривает бурение четырех новых скважин. В то же время объемы бурения и реализация инвестиционной программы в целом (3,2 млрд грн) "будут зависеть от способности компании и правительства найти согласованное решение проблемы исторической налоговой задолженности, а также от стабильной реализации нефти и конденсата компании на государственных аукционах".

Как сообщалось, "Укрнафта" в 2017 году сократила добычу нефти с газоконденсатом на 9,2% (на 139,6 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом – до 1 млн 378,6 тыс. тонн (доля в общей добыче – 65,7%), газа – на 15,1% (на 196,2 млн куб. м) – до 1 млрд 101,3 млн куб. м (доля в общей добыче – 5,3%).

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка - порядка 42% акций.

На балансе компании находятся 43 буровые установки, 1,936 тыс. нефтяных и 168 газовых скважин. Компания также владеет сетью из 537 АЗС.

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