CME договорилась о покупке биржевого оператора NEX за $5,5 млрд

CME Group, крупнейший мировой оператор фьючерсных бирж, близка к заключению сделки по приобретению британской компании NEX Group, управляющую электронными платформами для торговли облигациями и валютами, за 3,9 млрд фунтов стерлингов ($5,5 млрд).

Как говорится в сообщении компаний, акционеры NEX получат за каждую акцию 500 пенсов в денежной форме и 0,0444 новой акции CME. Таким образом, бумаги NEX оценены примерно в 10 фунтов каждая.

Доля одного из учредителей NEX и ее CEO Майкла Спенсера, которому принадлежат почти 18% акций оператора, может составить около 700 млн фунтов.

CME, как оператор фьючерсных бирж, предлагает возможности торговли фьючерсами на широкий круг активов - от нефти и золота до фондовых индексов. Покупка NEX, капитализация которой составляет порядка 2,55 млрд фунтов стерлингов ($3,55 млрд), позволит CME расширить присутствие на рынках, являющихся основой для некоторых из торгующихся на CME фьючерсных контрактов.

NEX владеет одной из крупнейших электронных платформ для торговли казначейскими облигациями США, тогда как CME доминирует на рынке фьючерсов на процентные ставки, привязанные к ценам госбумаг. CME также развивает операции в сфере фьючерсов на валютные пары.

Ранее NEX была известна как ICAP Plc и являлась ведущим мировым брокером межбанковских транзакций. В 2016 году компания продала глобальный голосовой брокерский бизнес своему конкуренту - Tullett Prebon Plc, и взяла новое имя.

Сделка между CME и NEX будет одной из крупнейших для биржевых операторов за последние годы. В прошлом году CBOE Holdings Inc. завершила покупку оператора фондовых бирж Bats Global Markets в рамках сделки объемом $3,4 млрд.

Акции NEX Group подорожали в ходе торгов в четверг на 0,5%, до 9,77 фунта. С начала года капитализация компании подскочила на 60%, до почти 3,7 млрд фунтов.