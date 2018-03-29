Агрохолдинг "Авангард" в 2017г сократил чистый убыток в 7,5 раза

Чистый убыток агрохолдинга "Авангард", крупнейшего производителя яиц в Украине, по итогам 2017 года сократился в 7,5 раза – до $7,5 млн, сообщил холдинг на Лондонской фондовой бирже в четверг.

Консолидированная выручка "Авангарда" за год уменьшилась на 33% – до $127,9 млн, в том числе выручка от экспорта яиц и яичных продуктов – на 45%, до $36,7 млн.

Несмотря на падение выручки, операционный убыток агрохолдинга сократился в 3,9 раза - до $3,8 млн, EBITDA возросла почти в 7,9 раза – до $11,8 млн.

Агрохолдинг также уточняет, что по итогам октября-декабря 2017 года он получил $13,1 млн чистой прибыли против $17,8 млн чистого убытка за аналогичный период 2016 года. Его консолидированная выручка сократилась на 45% – до $43,7 млн, тогда как операционная прибыль возросла в 1,77 раза – до $20,8 млн, EBITDA – в 1,08 раза, до $23,6 млн.

Производство яиц в 2017 году снизилось на 4% - до 2,399 млн шт., продажи выросли на 23% - до 1,869 млн шт., общее поголовье птицы на 31 декабря 2017 года сократилось на 30% в годовом исчислении и оценивалось в 9,5 млн голов, в том числе кур-несушек - 9,3 млн голов. Средняя цена продажи яиц за прошлый год снизилась на 13% по сравнению с 2016 годом – до 1,17 грн/шт. (без НДС).

Производство сухих яичных продуктов в 2017 году сократилось на 48% - до 6,368 тыс. тонн. По итогам года продажи сухих яичных продуктов снизились на 64% - до 3,264 тыс. тонн, в том числе экспорт - на 69%, до 2,561 тыс. тонн, средняя цена продажи сухих яичных продуктов снизилась на 23% - до $4,3/кг.

"Несмотря на некоторое улучшение показателей деятельности в конце 2017 года, компания продолжает функционировать в сложных условиях, как на внутреннем, так и внешнем рынках. Особенно отразилась на итогах деятельность в январе-сентябре 2017 года вынужденная продажа яиц ниже себестоимости из-за запрета рядом стран импорта птицеводческой продукции из Украины после вспышки в стране птичьего гриппа в первом квартале 2017 года. Помимо этого, на продажах сухих яичных продуктов негативно отразился более медленный, чем ожидался, возврат на традиционные экспортные рынки – страны ЕС и Дальнего Востока – из-за усиления там конкуренции с американскими компаниями", - приводится в сообщении комментарий гендиректора компании Наталии Василюк.

Она уточнила, что улучшение финансовых показателей "Авангарда" в четвертом квартале 2017 года обусловлено сезонным ростом внутренних цен на яйца, а также их растущими продажами в Украине и на экспортных рынках.

"В 2018 году мы продолжим фокусироваться на повышении операционной рентабельности. Кроме того, текущий год является для нас решающим, поскольку мы продолжаем работать с нашими кредиторами над реструктуризацией обязательств, и надеемся на достижение взаимовыгодного решения", - сказала Н.Василюк.

"Авангард" - вертикально интегрированный холдинг, специализирующийся на производстве яиц и яичных продуктов, является крупнейшим игроком на украинском рынке.

Агрохолдингу принадлежит 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, 3 инкубатора, шесть комбикормовых заводов, три элеватора, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз". Компания экспортирует свою продукцию на рынки Ближнего Востока, Африки, Азии, СНГ и ЕС. Акции "Авангарда" в форме глобальных депозитарных расписок торгуются на Лондонской фондовой бирже с мая 2010 года.

Компания завершила 2016 год с чистым убытком $56,636 млн, что почти в 2,8 раза меньше, чем чистый убыток по итогам 2015 года ($158,39 млн).