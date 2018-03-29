Мэй рассмотрит возможность запрета на продажу Россией ценных бумаг на лондонском фондовом рынке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть предложение о введении запрета на продажу Россией своих суверенных долговых бумаг на фондовом рынке британской столицы, сообщила газета Guardian.

Издание отмечает, что продажи "способствуют развитию российской экономики".

Так, утверждает газета, клиринговые палаты Лондона, сотрудничающие с находящимся под санкциями российским банком, помогли ему продать суверенные евробонды на сумму $4 млрд. При этом половина из них была реализована на лондонском фондовом рынке.

В статье отмечается, что в законодательстве Великобритании и ЕС существуют "лазейки", позволяющие находящимся под санкциями российским банкам действовать на европейских финансовых рынках.

Издание пишет, что глава комитета по международным дела палаты общин британского парламента Том Тугендхат на минувшей неделе уже трижды выступал с предложением о том, чтобы существующие "лазейки" закрыть.

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон нашел эти предложения "интересными".