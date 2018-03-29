Экономика

09:40 29.03.2018

Большинство фондовых индексов Азии снижаются вслед за Уолл-стрит

Большинство фондовых индексов Азии снижаются вслед за Уолл-стрит

Большинство фондовых индексов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в четверг вслед за американским рынком акций на фоне сохраняющегося давления на технологический сектор.

Инвесторы нервничают из-за ожидающегося повышения процентных ставок и непредсказуемости президента США Дональда Трампа и его администрации, в том числе во внешнеторговых вопросах, пишет агентство Bloomberg.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился с открытия рынка на 0,2%.

Японский Nikkei 225 повысился на 0,05%, при этом более широкий индикатор Topix упал на 0,4%.

Гонконгский индикатор Hang Seng почти не изменился, китайский Shanghai Composite прибавил 0,6%, при этом Shenzhen Composite, в котором выше доля высокотехнологичных компаний, поднялся на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,5%, тайваньский Taiex - 0,2%. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,3%.

Биржи Индии закрыты в четверг.

Розничные продажи в Японии выросли в феврале на 1,6% в годовом выражении после повышения на 1,5% месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали усиления подъема на 1,7%. Продажи продуктов питания и напитков увеличились на 2,3%, топлива - на 12,7%, одежды и обуви - на 0,3%.

Между тем во Вьетнаме рост розничных продаж в марте был самым слабым за 13 месяцев - 9,3% по сравнению с мартом 2017 года.

Акции нефтегазовых компаний Австралии и стран Азии снижаются после падения цен на нефть в четверг, в том числе Santos потеряла 1,2%, Inpex - 1,5%, CNOOC - 0,9%.

Курс ценных бумаг крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP опустился на 1,6% на торгах в Сиднее, Rio Tinto и Fortescue - на 0,9%. Инвесторы опасаются дальнейшего падения цен на железную руду.

Рыночная стоимость Panasonic упала на 4,4% после сообщений о расследовании новой аварии Tesla. Panasonic - основной поставщик аккумуляторов для электромобилей Tesla.

Цена бумаг Sony уменьшилась на 1,9% на фоне возобновившегося повышения иены, Hitachi - на 1,5%, Toyota - на 0,7%.

Котировки акций японской фармкомпании Takeda упали на 6,4%. В среду она объявила, что рассматривает вопрос о приобретении британской Shire Plc, стоимость которой оценивается в $50 млрд. Shire сообщила, что пока не получала предложений от Takeda.

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