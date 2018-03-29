Экономика

09:26 29.03.2018

Нефть дорожает в четверг и завершает март в плюсе, Brent у $69,9 за баррель

Нефть дорожает в четверг и завершает март в плюсе, Brent у $69,9 за баррель

Цены на нефть в ходе азиатских торгов в четверг растут, завершая март в плюсе, благодаря надеждам на продление договоренностей об ограничении нефтедобычи и усилению геополитической напряженности.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 кв 29 марта увеличилась на $0,38 (0,55%) - до $69,91 за баррель. Торги по этому контракту завершаются 29 марта, более активный июньский фьючерс подорожал на 0,3%, до $68,97 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в мае на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в четверг поднялась на $0,25 (0,39%) - до $64,63 за баррель.

Накануне майская Brent подешевела на $0,58 (0,83%), до $69,53 за баррель, WTI - на $0,87 (1,33%), до $64,38 за баррель. Инвесторов напугал резкий рост доллара и новый рекорд нефтедобычи в США.

Некоторые страны из числа участников сделки по ограничению нефтедобычи между странами ОПЕК и ряда стран не-ОПЕК поддерживают ее продление на 6 месяцев, некоторые предпочитают пролонгацию лишь на 3 месяца, заявил в среду министр нефти Ирака Джаббар аль-Луайби. В настоящее время соглашение действует до конца 2018 года с возможностью пересмотра его условий в июне 2018 года.

Участники соглашения ОПЕК+ говорят о намерении поддерживать его до достижения цели - снижения нефтяных запасов до среднего 5-летнего уровня. В начале действия соглашения с 1 января 2017 года они превышали 5-летний уровень примерно на 300 млн баррелей. По итогам февраля, по данным ОПЕК, этот показатель упал до 44 млн баррелей. Соглашение продлялось уже 2 раза.

При этом генсекретарь ОПЕК Моххамед Баркиндо заявил, что нефтяной картель рассчитывает на долгосрочное сотрудничество со странами не-ОПЕК.

В четверг объемы торгов, как ожидается, будут невелики: рынки во многих странах будут закрыты в пятницу в связи с началом пасхальных празднований, и трейдеры начнут готовиться к ним заранее.

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