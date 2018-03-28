CME близка к покупке биржевого оператора NEX за 3,7 млрд фунтов

CME Group, крупнейший мировой оператор фьючерсных бирж, близка к заключению сделки по приобретению британской компании NEX Group, управляющую электронными платформами для торговли облигациями и валютами, за 3,7 млрд фунтов стерлингов ($5,2 млрд), пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Акции NEX подорожали на 9,7% в ходе торгов в среду, до 9,71 фунта. Предложение CME оценивает их примерно в 10 фунтов.

Доля одного из учредителей NEX и ее CEO Майкла Спенсера, которому принадлежат почти 18% акций оператора, может составить около 670 млн фунтов.

NEX и CME отказались комментировать сообщения в СМИ о скором заключении сделки.

В середине марта обе компании подтвердили, что NEX было направлено предварительное предложение о покупке.

Согласно правилам Лондонской фондовой биржи (LSE), CME необходимо сделать официальное предложение о покупке NEX до 12 апреля 2018 года.

CME, как оператор фьючерсных бирж, предлагает возможности торговли фьючерсами на широкий круг активов - от нефти и золота, до фондовых индексов. Покупка NEX, капитализация которой составляет порядка 2,55 млрд фунтов стерлингов ($3,55 млрд), позволит CME расширить присутствие на рынках, являющихся основой для некоторых из торгующихся на CME фьючерсных контрактов.

NEX владеет одной из крупнейших электронных платформ для торговли казначейскими облигациями США, тогда как CME доминирует на рынке фьючерсов на процентные ставки, привязанные к ценам госбумаг. CME также развивает операции в сфере фьючерсов на валютные пары.

Ранее NEX была известна как ICAP Plc и являлась ведущим мировым брокером межбанковских транзакций. В 2016 году компания продала глобальный голосовой брокерский бизнес своему конкуренту - Tullett Prebon Plc, и взяла новое имя.

В случае, если сделка между CME и NEX состоится, она станет одной из крупнейшей для биржевых операторов за последние годы, пишет газета The Wall Street Journal. В прошлом году CBOE Holdings Inc. завершила покупку оператора фондовых бирж Bats Global Markets в рамках сделки объемом $3,4 млрд.