"Укртатнафта" дебютировала на торгах УЭБ

ПАО "Укртатнафта" 28 марта реализовала через торги на "Украинской энергетической бирже" (УЭБ) 200 тонн битума дорожного нефтяного БНД 60/90, сообщается на сайте биржевой площадки.

Ресурс реализован по стартовой цене 11 тыс. грн за тонну (с НДС).

В аукционе приняли участие пять игроков.

Как сообщалось, ранее "Укртатнафта" нефтепродукты через УЭБ не продавала.

"Укртатнафта" эксплуатирует Кременчугский НПЗ. Проектная мощность завода по переработке сырья – 18,6 млн тонн в год, номинальная – около 7,3 млн тонн в год.