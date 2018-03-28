Экономика

18:32 28.03.2018

Нефть продолжила снижение на данных о запасах в США, Brent у $69,8 за баррель

Нефть продолжила снижение на данных о запасах в США, Brent у $69,8 за баррель

Нены на нефть в среду продолжили снижение, поскольку подъем коммерческих запасов нефти в США оказался немного больше, чем опасались эксперты.

При этом неожиданно сильное сокращение резервов бензинов сдерживает падение, отмечает The Wall Street Journal.

Нефть Brent с поставкой в мае подешевела на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 на $0,29 (0,41%) - до $69,82 за баррель.

Цена майского фьючерса на WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,64 (0,98%) - до $64,61 за баррель.

Согласно данным Минэнерго США запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 23 марта, увеличились на 1,643 млн баррелей, до 429,95 млн баррелей. Рост фиксируется уже третью неделю подряд. Прогнозы аналитиков, опрошенных WSJ, предполагали подъем нефтяных запасов на 1,4 млн баррелей.

Накануне Американский институт нефти (API) посчитал, что резервы нефти в Штатах по итогам минувшей недели подскочили сразу на 5,3 млн баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, увеличились за неделю на 1,804 млн баррелей - это самое значительное повышение показателя с марта 2017 года.

По оценкам Минэнерго, резервы бензина в США по итогам недели упали на 3,472 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 2,09 млн баррелей. Прогнозы аналитиков предусматривали снижение запасов бензина на 2,376 млн баррелей, а дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Добыча нефти в США выросла на 26 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 10,433 млн б/с. Импорт нефти увеличился до максимума с конца января - 8,15 млн б/с.

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