Омелян задекларировал 1,3 млн грн доходов за 2017 год

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заполнил электронную годовую декларацию об имуществе и доходах в 2017 году, в которой указал 1 млн 253 грн 17 грн доходов.

В частности, его заработная плата составила 758 тыс 812 грн, доход от отчуждения движимого имущества – 356 тыс 720 грн, доход от предоставления имущества в аренду – 137 тыс 485 грн, а члены его семьи задекларировали за прошлый год – 1 млн 117 тыс 750 грн.

Средства В.Омеляна на счетах в банках составляют 181 тыс 258 грн и $130, его жены – $272, EUR82 и 1 тыс 85 грн.

Кроме того, министр имеет $90 тыс.и EUR 25 тыс., а его жена - $70 тыс. наличных средств.

Согласно декларации В.Омеляна, он, как и ранее, владеет квартирой в Киеве площадью 61,6 кв. м, земельным участком во Львовской области площадью 998 кв. м и гаражом площадью 37,4 кв.м.

Жена министра, согласно декларации, владеет квартирой в Киеве площадью 49,6 кв.м и третью квартиры в Киеве площадью 81,2 кв. м., а также она арендует офис площадью 86,1 кв.м.

В пользовании жены министра находится земельный участок 1 296 кв. м в и дом 269,6 кв. м в Киевской области.

Как и в прошлогодней декларации, жена В.Омеляна задекларировала серьги из драгоценного металла, инкрустированные драгоценными камнями и кольцо из драгоценного металла с бриллиантом.

Кроме того, в ее бесплатном пользовании находится два автомобиля – BMW X5 2015 года выпуска и Ford Fusion Comfort 2008 года выпуска.

Согласно декларации, жена министра владеет 100% ООО "Марк.ком", а также правом на торговую марку.

Официальный курс на 28 марта – 26,306270 грн/$1.