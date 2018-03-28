Экономика

17:40 28.03.2018

Минфин не реагирует на критику в адрес проекта лицензионных условий по выпуску и проведению лотерей — СМИ

Министерство финансов никак не отреагировало на многочисленную критику в адрес проекта лицензионных условий по выпуску и проведению лотерей и планирует установить монополию на украинском лотерейном рынке. Передает "Апостроф", со ссылкой на пояснительную записку Министерства финансов к новому варианту проекта лицензионных условий по выпуску и проведению лотерей.

Анализируя ситуацию с лицензионными условиями, сообщает ресурс, можно сказать, что "Минфин не внял многочисленным критическим замечаниям и твердо задался целью установить монополию на рынке одной конкретной частной компании, которая будет контролировать миллиардные денежные потоки, как с легальных лотерей, так и с нелегального азартного бизнеса".

Анализ нового проекта лицусловий показал, что документ содержит ряд манипулятивных положений, а иногда и прямо противоречит законодательству Украины. "Судя по тексту пояснительной записки, чиновники Минфина во главе с министром минансов Александром Данилюком пытаются сознательно оправдать очевидные негативные последствия принятия своего варианта Лицензионных условий - как-то коррупционные риски при выдаче лицензий, потерю тысяч рабочих мест и легализацию под видом лотерей незаконного игорного бизнеса в интересах единственной компании, фактического сегодняшнего монополиста ", - говорится в статье.

Более того, новый проект Лицензионных условий по-прежнему предусматривает использование в качестве средства контроля кассовые аппараты, что в большинстве случаев нецелесообразно, поскольку открывает широкое поле для утаивания заведениями-распространителями выручки.

Проект все так же содержит дискриминационные условия получения лицензий, противоречащие действующему законодательству: как в отношении действующих операторов, кроме одного, так и для возможных новых участников, которые захотят зайти на этот рынок.

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Интерфакс-Украина
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