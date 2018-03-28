Экономика

17:52 28.03.2018

Отчет ООН не содержит подтверждений о наличии в ракетных двигателях КНДР элементов украинского производства

Отчет ООН не содержит подтверждений о наличии в ракетных двигателях КНДР элементов украинского производства

 В ГП "Южный машиностроительный завод им. Макарова" (ЮМЗ, Днепр) подчеркивают, что отчет ООН по санкциям в отношении КНДР не содержит подтверждений о наличии в двигателях северокорейских МБР компонентов украинского производства и расценивают заявления российских официальных лиц по данному поводу как очередную информационную манипуляцию.

"Упоминаемый российскими официальными лицами отчет ООН по санкциям в отношении КНДР не содержит подтверждений о наличии в ракетных двигателях северокорейских МБР элементов украинского производства: в отчете говорится о возможности наличия в северокорейских ракетах отдельных элементов советского ракетного двигателя РД-250. Подобные заявления есть не что иное, как очередная информационная манипуляция, ставящая своей целью привязать Украину к ракетной программе КНДР", - отметил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду представитель менеджмента "Южмаша".

"Вместе с тем, при анализе данного отчета ООН российские официальные лица игнорируют содержащееся в документе мнение разведки США о возможном наличии в КНДР собственного производства ракетных двигателей", - заметил собеседник агентства.

В этой связи он также напомнил, что озвученные в августе 2017 года в публикации американской The New York Times предположения о якобы возможной передаче "Южмашем" ракетных технологий в КНДР стали предметом инициированного Украиной рассмотрения специального заседания Совета Безопасности ООН. "Каких-либо подтверждений, озвученных в публикации NYT предположений, на специальном заседании СБ ООН представлено не было", - подчеркнул представитель ЮМЗ.

Ранее в среду российский эксперт группы ООН по санкциям в отношении КНДР Дмитрий Кику заявил, что Украина якобы подтвердила ООН, что двигатели на северокорейских МБР могли содержать элементы, производившиеся на украинском предприятии "Южмаш".

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