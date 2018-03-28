Экономика

17:41 28.03.2018

Доходы свыше 1 млн грн задекларировали 1,06 тыс. украинцев

Доходы свыше 1 млн грн задекларировали 1,06 тыс. украинцев

 Доходы свыше 1 млн грн по состоянию на 21 марта задекларировали 1061 украинец, что вполовину больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила на своем сайте Государственная фискальная служба (ГФС).

Согласно сообщению ведомства, наибольшие суммы налоговых обязательств задекларировали двое жителей Харьковской области – более 8 млн грн.

Всего украинцы по состоянию на 21 марта подали 130 тыс. налоговых деклараций на 12,3 млрд грн, что на 1,8 млрд грн, или 13%, меньше аналогичного периода 2017 года.

"Большинство граждан задекларировали полученный доход в виде заработной платы общей суммой почти 4,1 млрд грн", – указывается в сообщении ведомства.

При этом доходы от унаследованного или полученного в подарок имущества составили 2,1 млрд грн, от продажи движимого и недвижимого имущества – 1,1 млрд грн, за счет получения иностранных доходов - 400,6 млн грн, свидетельствуют данные ГФС.

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