Сервис перевозок Uklon заявил, что присоединяется к борьбе с SMS-спамом

Фейсбук-активисты и депутаты подали законопроект о борьбе со спамом. Спамеров и операторов ожидают миллионные штрафы. Нардепы Константин Усов, Леонид Емец и Борислав Берёза зарегистрировали в Верховной Раде законопроект #8186 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия спаму». Константин Усов заявил, что проект писался совместно с коллективом авторов и является «первым законопроектом от Фейсбука».

Законопроект вводит определение спама: массовая рассылка рекламных сообщений, на получение которых абоненты не дали согласия. Бизнесу и частным лицам запрещается рассылать спам, а операторам связи - принимать заказы на массовую рассылку, если заказчик не может доказать, что абоненты согласились получать сообщения. За умышленное распространение спама на спамеров и операторов сотовой связи будут накладываться штрафы от 500 до 1000 прожиточных минимумов (от 850 000 грн до 1,7 млн грн) или ограничение свободы до 3 лет.

Один из авторов законопроекта Тарас Котов считает: «Операторы сотовой связи явно не заинтересованы в победе над спамом – каждый месяц они зарабатывают на этом большие деньги. Наш авторский коллектив (я, Андрей Ткаченко, Антон Ходза, Игорь Щедрин и Николь Борман) предложил законодательное решение: заказчикам массовых рассылок и операторам нужно будет подтверждать, что абоненты дали согласие на получение SMS. Штрафы, предусмотренные нашим законопроектом (до 1,7 млн гривен) достаточно существенны, чтобы операторы связи впервые озаботились пресечением спам-рассылок.

Публичное обсуждение проекта длилось 4 месяца, причём операторы молчали. Теперь законопроект будут разбирать на комитете по информатизации и связи ВРУ. Надеемся, что его поставят на голосование как можно скорее. Победить спам – такова народная воля».

Лица, которые рассылают сообщения, должны будут в течение трех месяцев после вступления этого закона в силу, сообщить потребителям о подписке на рассылки. Такое сообщение должно содержать механизм отказа от рассылки через гиперссылку и/или обратное сообщение отправителю со словом «Стоп».

Украинский онлайн-сервис перевозок Uklon заявил, что компания консультировала авторский коллектив законопроекта:

«Uklon присоединился к созданию законопроекта об SMS-спаме! В Верховную Раду подали проект закона, который положит край работе спамеров, которые раздражают всех нас навязчивой SMS-рекламой. Мы консультировались рабочую группу авторов законопроекта и очень рады, что борьба со спамом вышла на новый уровень и может наконец стать успешной.

С самого начала работы в Украине мы постоянно боролись с желанием партнеров использоваться номера наших клиентов в спам-рассылках. Мы убеждали, предпринимали действия, санкции, разрывали контракты – все было зря. Так мы пришли к выводу, что корень проблемы – в операторах, которые принимают заказы на массовую рассылку текстов без проверки, заказывали ли эти тексты сами пользователи. Принцип ответсвенности операторов за рассылку спама авторы вложили в основу законопроекта. Поэтому впервые есть шанс, что он реально заработает.»