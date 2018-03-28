В Украине утверждены форма и порядок представления отчетов нотариусами о договорах купли-продажи недвижимости

Кабинет министров Украины утвердил форму и порядок представления отчетов нотариусами о заключенных договорах купли-продажи недвижимого имущества и уплате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование.

"Нотариусы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обязаны представлять органам Пенсионного фонда по месту расположения государственной нотариальной конторы или рабочего места частного нотариуса отчет о заключенных договорах купли-продажи недвижимого имущества и уплате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование по утвержденной форме", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики со ссылкой на решение правительства.

Согласно принятому решению, нотариальное удостоверение договоров купли-продажи недвижимости осуществляется при наличии документального подтверждения уплаты сбора с операций купли-продажи недвижимого имущества.

При удостоверении договоров купли-продажи нотариус осуществляет проверку уплаты покупателем сбора и истребует соответствующие документы.

"Форма отчета о заключенных договорах купли-продажи недвижимого имущества содержит информацию о количестве заключенных договоров купли-продажи недвижимого имущества, стоимость такого имущества и сумму уплаченного сбора на обязательное государственное пенсионное страхование", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что реализация постановления позволяет усовершенствовать контроль за уплатой сбора и обеспечит полноту его поступлений в государственный бюджет.