Кабмин продлил спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ до июня

Кабинет министров Украины продлил действие специальных обязательств (PSO) по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) по сниженной цене до конца мая 2018 года.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в Киеве 28 марта.

Ранее, постановление Кабмина №187 от 22 марта 2017 года предусматривало, что спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ будут действовать до 1 апреля 2018 года.