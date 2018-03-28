Экономика

16:14 28.03.2018

Кабмин продлил спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ до июня

Кабмин продлил спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ до июня

Кабинет министров Украины продлил действие специальных обязательств (PSO) по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) по сниженной цене до конца мая 2018 года.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в Киеве 28 марта.

Ранее, постановление Кабмина №187 от 22 марта 2017 года предусматривало, что спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ будут действовать до 1 апреля 2018 года.

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