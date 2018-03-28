Экономика

13:40 28.03.2018

AB InBev запустила 100+Sustainability Accelerator для решений глобальных экопроблем

AB InBev запустила 100+Sustainability Accelerator для решений глобальных экопроблем

Anheuser-Busch InBev (AB InBev) определила цели развития до 2025 года и запустила 100+Sustainability Accelerator для решений глобальных экопроблем человечества.

Согласно информации компании, она до 2025 года обязуется 100% продукции выпускать в оборотной таре или упаковке преимущественно из переработанных материалов, использовать 100% электроэнергии из возобновляемых источников и снизить выбросы парниковых газов на 25%. Данные мероприятия направлены на организацию эффективного агропроизводства, бережное отношение к воде, работу с экологичной упаковкой и борьбу с изменением климата.

"Для решения этих задач до 2025 года AB InBev создала и запустила 100+Sustainability Accelerator, который позволит привлекать ученых, технических специалистов и предпринимателей со всего мира для создания необходимых решений. Акселератор будет развивать перспективные идеи и потенциально успешные технологии. Отвечать за его деятельность будет стартап-инкубатор ZX Ventures", - сообщил и. о. генеральный директор "САН ИнБев Украина" Денис Хренов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, на учебных площадках в девяти различных регионах акселератор ежегодно будет собирать предпринимателей и инноваторов. Затем предусмотрена 10-недельная программа для лучших предпринимателей, во время которой протестируют и адаптируют созданные инновации. Первый список вопросов, требующих рассмотрения, объявят в июне 2018 года.

В настоящее время у компании AB InBev в Украине три пивоваренных завода в Харькове, Чернигове, Николаеве, производственные мощности, которых покрывают текущие потребности в стране.

"Модернизация производства происходит постоянно, наша компания стремится использовать в своей деятельности новейшие технологии, особенно в сфере использования ресурсов. Несмотря на то, что упаковка нашей продукции в Украине полностью пригодна к переработке, проблема с раздельным ее сбором пока не решена, поэтому наши усилия будут фокусироваться в данном направлении. Кроме того, мы стараемся наращивать объем продукции выпускаемой в оборотной упаковке", - сказал Д.Хренов.

По его словам, в 2017 году компания сократила производство пива на 4,4% - до 4,77 млн гл, в то же время экспорт возрос на 24,3% - до 114,5 тыс. гл.

Гендиректор отметил, что компания в 2017 году запустила на украинском рынке бренды BUD Non-alco, Chill, Хмелевус, Черниговское Lager.

"В планах компании частичное восстановление брендов компании "Эфес Украина", запуск новых брендов, дальнейшее развитие каналов продаж и социального направления компании", - указал Д.Хренов.

Как сообщалось, крупнейший в мире пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev), со штаб-квартирой в Бельгии, и Anadolu Efes, самая крупная пивоваренная компания Турции, в августе заключили соглашение о намерениях по объединению своих бизнесов на территории России и Украины в равных долях.

Anadolu Efes и AB InBev получили все необходимые разрешения регуляторов для объединения бизнеса в России и Украине. Компании подписали обязывающее соглашение по сделке, ее закрытие ожидается до конца марта.

Оценка стоимости российских и украинских активов AB InBev в рамках сделки - $1,002-1,223 млрд (на основе метода дисконтирования денежных потоков). Активы Efes были оценены в $962 млн - $1,145 млрд. Синергия от объединения оценивается в $80-100 млн в год за счет сокращения расходов.

Компания "Сан ИнБев Украина" является одним из лидеров пивоваренного рынка Украины, занимая 30,5% украинского рынка пива. Ей принадлежат Черниговский, Харьковский и Николаевский заводы. Портфель пивных брендов состоит из глобальных ТМ: BUD, Corona Extra, Stella Artois; международных ТМ: Corona, Staropramen, TALLER, Hoegaarden, Leffe, Löwenbräu, Franziskaner, Spaten, Beck's, а также локальных ТМ: "Чернігівське", "Рогань", "Янтарь", "Жигулевское".

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