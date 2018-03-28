Экономика

12:36 28.03.2018

Кабмин утвердил проект закона об урегулировании долгов на рынке электроэнергии

Кабмин утвердил проект закона об урегулировании долгов на рынке электроэнергии

 Кабинет министров Украины утвердил проект закона "Об особенностях погашения задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электроэнергии".

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Документ принят с доработкой секретариатом Кабмина в течение трех дней.

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"О чем мы договорились – то, что мы убираем любые требования, касающиеся компенсации погашения задолженности за счет бюджета … А также мы договорились, что при признании подтвержденной задолженности, требующей погашения, нужно также будет учесть кредиторскую задолженность погашенную ранее по решениям правительства прошлых лет", - сказал министр финансов Украины Александр Данилюк в ходе обсуждения законопроекта.

Как сообщалось, урегулирование долгов является необходимым условием для перехода к новому рынку электроэнергии.

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