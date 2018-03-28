"Укрзализныця" направила более 9 млрд грн на выполнение отраслевого соглашения с профсоюзами

ПАО "Укрзализныця" по итогам 2017 года направило на выполнение норм и положений отраслевого соглашения с профсоюзами направило около 9,1 млрд грн, увеличило финансирование на 27% к предыдущему году.

Как сообщила пресс-служба компании со ссылкой на члена правления Желько Марчека, "Укрзализныця" продолжает реализовывать политику ответственного отношения к сотрудникам и их социальной защиты.

"Расходы на социальные программы отраслевого соглашения в размере более 9 млрд грн, увеличение средней заработной платы с января 2017 года до января 2018 года на 58,9% - до 9,427 тыс. грн - факты, однозначно указывающие на фундаментальную политику общества по совершенствованию системы трудовых отношений, повышение мотивации для железнодорожников и сохранения кадрового потенциала", - сказал он.