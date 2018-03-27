Курс гривни на межбанке во вторник снизился до 26,335 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник снизился до 26,335 грн/$1 с 26,305 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,32-26,35 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) 27 марта аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,3063 грн/$1 с 26,3044 грн/$1. Торговый оборот составил $376,64 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $253,92 млн.