Рынок акций Украины завершил торги во вторник ростом биржевых индексов

Фондовый рынок Украины завершил торги во вторник ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,68% - до 1684,46 пункта, индекс ПФТС – на 0,78%, до 357,95 пункта.

Объем торгов на УБ составил 425,44 млн грн, в том числе акциями 10,5 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 234,6 млн грн, в том числе акциями 0,37 млн грн.

Среди индексных акций УБ подорожали бумаги "Мотор Сичи" (+3,57%), Райффайзен Банка Аваль (+2,35%) и "Донбассэнерго" (+0,37%).

В "красной зоне" завершили торги акции "Укрнафты" (-0,09%), "Турбоатома" (-0,05%) и "Центрэнерго" (-0,04%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+4,62%) и "Центрэнерго" (-0,32%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,86% - до 499,24 пункта при объеме торгов 3,4 млн злотых (26 млн грн).

Среди индексных акций больше всех подешевели бумаги "Астарты" (-2,81%), "Овостара" (-1,06%) и агрохолдинга ИМК (-0,76%).

Подорожали только акции "Кернела" (+0,71%).