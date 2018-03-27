Экономика

18:34 27.03.2018

Рынок акций Украины завершил торги во вторник ростом биржевых индексов

Рынок акций Украины завершил торги во вторник ростом биржевых индексов

Фондовый рынок Украины завершил торги во вторник ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,68% - до 1684,46 пункта, индекс ПФТС – на 0,78%, до 357,95 пункта.

Объем торгов на УБ составил 425,44 млн грн, в том числе акциями 10,5 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 234,6 млн грн, в том числе акциями 0,37 млн грн.

Среди индексных акций УБ подорожали бумаги "Мотор Сичи" (+3,57%), Райффайзен Банка Аваль (+2,35%) и "Донбассэнерго" (+0,37%).

В "красной зоне" завершили торги акции "Укрнафты" (-0,09%), "Турбоатома" (-0,05%) и "Центрэнерго" (-0,04%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+4,62%) и "Центрэнерго" (-0,32%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,86% - до 499,24 пункта при объеме торгов 3,4 млн злотых (26 млн грн).

Среди индексных акций больше всех подешевели бумаги "Астарты" (-2,81%), "Овостара" (-1,06%) и агрохолдинга ИМК (-0,76%).

Подорожали только акции "Кернела" (+0,71%).

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