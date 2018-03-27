Экономика

18:32 27.03.2018

Восстановлено водоснабжение Попасной

Восстановлено водоснабжение Попасной

Водоснабжение г.Попасная Луганской области, прерванное накануне вечером из-за повреждения опоры линии электропередач, восстановлено в полном объеме, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ)

"Водообеспечение г.Попасная восстановлено в полном объеме", - сказано в сообщении МинВОТ в микроблоге Твиттер во вторник.

Ранее МинВОТ проинформировало, что в Попасной (Луганская обл.) 3312 абонентов остаются без воды из-за повреждения опоры линии электропередач около 22:00 26 марта. Остальные объекты газо-, водо- и электроснабжения работают в штатном режиме.

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Интерфакс-Украина
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