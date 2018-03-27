Нефть марки Brent торгуется у $70,2 за баррель

Цены на нефть эталонных марок движутся разнонаправлено в ходе торгов во вторник.

Переговоры о продлении соглашения стран ОПЕК+ об ограничении добычи оказывают благоприятное влияние на настроения инвесторов, сообщает MarketWatch. С другой стороны, их беспокоит возможное повышение запасов нефти в США на прошлой неделе.

Котировки майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:13 кв увеличились на $0,07 (0,1%) - до $70,19 за баррель. Между тем цены фьючерсных контрактов на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опустились на $0,2 (0,31%) - до $65,35 за баррель.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман заявил, что ОПЕК хочет сотрудничать с Россией и другими экспортерами нефти в рамках долгосрочного соглашения.

"Мы работаем над переходом с ежегодного соглашения к соглашению на 10-20 лет, - заявил он в интервью Reuters. - У нас есть согласие по общей картине, но пока нет деталей".

Хотя опасения мировой торговой войны ослабли, а сохранение напряженности на Ближнем Востоке продолжает оказывать поддержку нефти, тем не менее инвесторов тревожит ожидаемое возобновление роста товарных запасов углеводородов в США, отмечает агентство Bloomberg.

"Несмотря на увеличение сланцевой добычи в США цены остаются стабильными из-за того, что участники ОПЕК+ выполняют соглашение, а также повышается "геополитическая премия", - полагает аналитик PVM Oil Associates Ltd. Тамас Варга.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют повышение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1 млн баррелей. При этом предполагается сокращение резервов бензина и дистиллятов.

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Министерство энергетики страны обнародует официальную статистику о резервах в среду.

Данные Американского института нефти (API), который получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе, будут опубликованы позднее во вторник.