Кабмин разрешил ГСЧС проверять объекты и предприятия с высокой степенью риска, включая ТРЦ и учебные заведения

Правительство Украины дало разрешение Госслужбе Украины по ЧС и ее территориальным органам на осуществление государственного надзора (контроля) в отношении учреждений с высокой степенью риска.

Как сообщается во вторник на странице МВД Украины в соцсети "Фейсбук", к таким объектам отнесены учреждения оздоровления и отдыха детей, интернатные учреждения, учреждения дошкольного образования, общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, специализированного образования, а также субъекты хозяйствования с высокой степенью риска (в том числе объекты топливно-энергетического, военно-промышленного комплексов, объекты повышенной опасности, химически опасные объекты и объекты высотного строительства).

"Действие Постановления распространяется и на такие объекты, как торгово-развлекательные центры, а также другие объекты с массовым пребыванием людей, которые являются субъектами хозяйствования с высокой степенью риска", - подчеркивается в информации.