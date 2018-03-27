Райффайзен Банк Аваль намерен активизировать развитие в ближайшие годы

Райффайзен Банк Аваль (Киев), ранее являвшийся потенциальным объектом для продажи, намерен активизировать развитие в ближайшие годы, сообщил первый заместитель главы правления финучреждения Герхард Бьош.

"В течение последних двух лет мы показали заметный рост в Украине и у нас есть амбициозные планы относительно роста бизнеса в следующие три года", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.

Г.Бьош не детализировать эти планы. В то же время он выразил сомнение, что прежние намерения группы Raiffeisen Bank International AG (RBI, Австрия) продать украинскую "дочку" остаются в силе.

"Мне не известно чтобы в последнее время велись подобные переговоры. Они имели место в 2013 году и были прекращены на фоне событий на Майдане. По итогам деятельности в 2017 году Райффайзен Банк Аваль показал себя как наиболее прибыльный банк в группе RBI. То есть, мы считаем себя наилучшим активом в группе, и, как правило, такие активы не продаются", - сказал он.

Райффайзен Банк Аваль основан в 1992 году. По его данным на 30 июня 2017 года, Raiffeisen Bank International (RBI, Австрия) владел 68,28% уставного капитала финучреждения, ЕБРР – 30%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру активов Райффайзен Банк Аваль занимал 5-е место (72,108 млрд грн) среди 84 действующих банков.