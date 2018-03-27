Экономика

17:18 27.03.2018

BMW отзовет с китайского рынка более 44 тыс. автомобилей

BMW отзовет с китайского рынка более 44 тыс. автомобилей

BMW China и BMW Brilliance Automotive планируют отозвать с китайского рынка 44,052 тыс. автомобилей из-за производственных дефектов, сообщило Главное государственное управление технического и карантинного контроля за качеством товаров КНР.

Под эту кампанию попадают 6,989 тыс. машин моделей 316i, 320i, 320Li, 328i, 328Li, 335Li и X1, выпущенных BMW Brilliance Automotive с 13 февраля 2012 года по 28 декабря 2013 года.

Кроме того, BMW China отзовет 37,063 тыс. импортных автомобилей моделей 120i, 220i, 320i, 328i, 335i, 428i, 435i, 528i, 535i, 640i, X1, X5, X6, M235i, M3, M5 и M6, произведенных в период с 4 августа 2012 года по 30 декабря 2013 года.

Некоторые автомобили имеют неисправности газогенераторов подушек безопасности, при раскрытии которых может возникнуть угроза безопасности водителя.

Отзыв проблемных автомобилей начнется 11 июня 2018 года, дефектные автозапчасти будут заменены бесплатно, сообщает агентство "Синьхуа".

В 2017 году в Китае было отозвано рекордное количество автомобилей - 20,048 млн, что на 77% превышает показатель за предыдущий год.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Власти Германии могут открыть дело в отношении BMW по подозрению в занижении показателей выхлопов

BMW намерен увеличить инвестиции в R&D до 7 млрд евро в 2018г

BMW отзывает электромобили i3 из-за повышенного риска при их использовании низкорослыми людьми

BMW сократил чистую прибыль в III квартале на 1,8%, подтвердил прогноз на год

"АВТ Бавария" открыла крупнейший в Восточной Европе автоцентр BMW

BMW открыла в Китае крупнейший центр R&D

BMW приостановил производство на ряде предприятий из-за перебоев в поставках деталей от Bosch

BMW увеличила прибыль, выручку и продажи автомобилей в I квартале

BMW превзошла ожидания рынка по показателю EBIT в I квартале

BMW рассчитывает увеличить финпоказатели до новых рекордов в 2017 году

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" назначила 12 дополнительных поездов на пасхальные праздники

Кабмин разрешил ГСЧС проверять объекты и предприятия с высокой степенью риска, включая ТРЦ и учебные заведения

Украинский рынок пива впервые за 9 лет стабилизировался - Carlsberg Ukraine

Райффайзен Банк Аваль намерен активизировать развитие в ближайшие годы

Зубко указал в е-декларации за 2017 год 1,4 млн грн доходов

Carlsberg намерен нарастить долю ТМ "Львівське" в Западной Украине за счет нового продукта

Повышение пошлин на российские минудобрения может привести к росту конкуренции и снижению цен в Украине

Южноафриканская Paramount Group готова поставлять комплектующие для украинских Ми-24/Ми-17

Компания "Платежи онлайн" получила статус оператора услуг платежной инфраструктуры

Саенко призвал расширить поддержку реформ Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА