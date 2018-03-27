Экономика

17:13 27.03.2018

Саенко призвал расширить поддержку реформ Украине

Саенко призвал расширить поддержку реформ Украине

Министр Кабинета министров Александр Саенко призвал правительства стран-доноров расширить программу поддержки украинских реформ, сообщил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) на своем сайте.

"Мы добились значительного прогресса, и теперь настало время закрепить и расширить наши достижения. На втором этапе программы мы хотим сосредоточить наши усилия на таких приоритетах, как приватизация, эффективное корпоративное управление государственными предприятиями, реформа государственного управления и улучшение делового климата. Мы также хотим расширить сферу охвата программы, введя группы поддержки в новые министерства и агентства, ориентированные на другие приоритетные реформы на 2018 год", – цитирует пресс-служба ЕБРР обращение А.Саенко в ходе встречи с представителями стран-донорв в Лондоне.

Как указал А.Саенко на своей странице в соцсети Facebook, в рамках встречи стороны обсудили результаты выполнения Стратегии по реформированию системы государственного управления, в том числе внедрение стратегического планирования, е-документооборота, информационной системы кадрового менеджмента, админуслуг, реформу оплаты труда и другие финансовые вопросы. По словам А.Саенко, европейские партнеры видят прогресс во внедрении указанной реформы.

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