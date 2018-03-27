Экономика

17:10 27.03.2018

Украины выбрала более трети средств из открытой группой ЕИБ линии

Украины выбрала более трети средств из открытой группой ЕИБ линии

Украина до настоящего времени выбрала немногим более трети средств из общей суммы финансирования, которое обязалась предоставить группа Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), сообщил глава представительства в Украине Жан-Эрик де Загон.

"В течении трехлетнего периода – 2014-2016гг – группа ЕИБ успешно выполняла свои обязательства по поддержке проектов в Украине и обязалась предоставить финансирование на $3 млрд… До настоящего времени выбрано более трети средств", - сказал он на пресс-конференции в Райффайзен Банк Аваль в Киеве во вторник.

В то же время он добавил, что обязательства группы остаются в силе.

"Часть финансирования предоставляется в рамках рамочного соглашения. То есть, для выборки таких средств необходимо выполнение некоторых условий. Вместе с тем обязательства на $3 млрд остаются в силе, соответственно финансирование должно быть предоставлено" , - сказал Ж.-Э. де Загон.

Как сообщалось, Саммит ЕС в начале марта 2014 года одобрил предложенный Европейской Комиссией (ЕК) пакет помощи Украине на сумму EUR11 млрд. В рамках указанного пакета Европейский инвестиционный банк обязался предоставить EUR3 млрд.

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