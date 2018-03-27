МЭРТ рассчитывает на встречу с послом США для обсуждения выведения Украины из-под действий американских пошлин

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) рассчитывает на встречу с послом США Мари Йованович для обсуждения вопроса выведения Украины из-под действия американских пошлин на алюминий и сталь, сообщил первый вице-премьер министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Украинская сторона предлагает высшему руководству США рассмотреть целесообразность организации встречи на уровне Украины с послом США", - сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

Он также уточнил, что за три недели МЭРТ выполнил половину необходимых шагов по урегулированию вопроса и ожидает реакции американской стороны на письмо советнику по экономическим вопросам посольства США в Украине Дж. Полу Шутте.

Ранее заместитель главы МЭРТ –торговый представитель Украины Наталия Микольская сообщала о направленном премьер-министром Владимиром Гройсманом Дж. Полу Шутте письме, адресованном руководству США, относительно исключения металлургической продукции Украины из-под действия мер.

"Сейчас принимаются меры по обеспечению формальной процедуры и исключения Украины. Мы с торговым представителем Н.Микольской провели три производственных совещания, включая консультации на предмет законодательства, включая вопросы формирования открытого рынка и конкуренции", - сказал он.

Как сообщалось, 23 марта 2018 года вступили в силу пошлины США в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия. При этом президент США Дональд Трамп подписал документ, откладывающий введение заградительных пошлин на сталь и алюминий для ряда государств-союзников: Аргентины, Австралии, Бразилии, стран Европейского союза, Канады, Мексики и Южной Кореи.