Экономика

15:16 27.03.2018

"Нафтогаз" передает Национальной полиции шесть квартир в Киеве для инвалидов АТО

"Нафтогаз" передает Национальной полиции шесть квартир в Киеве для инвалидов АТО

НАК "Нафтогаз Украины" передает Национальной полиции шесть квартир в Киеве для обеспечения жильем инвалидов АТО, сообщила пресс-служба компании.

Квартиры общей балансовой стоимостью 3,415 млн грн находятся на Днепровской набережной и проспекте Григоренка, они в прошлом были куплены ДК "Газ Украины".

Как сообщалось, в марте 2017 года "Нафтогаз" передал МВД 50 квартир в Горишних Плавнях (Полтавская обл.) для обеспечения жильем участников АТО.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Газпром" и "Нафтогаз" начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит

"Нафтогаз" намерен арендовать офис площадью до 12 тыс. кв. м для себя и "дочек"

Глава "Нафтогаза" обжаловал штраф Энергетической таможни на 8,3 млрд грн

Запасы газа в ПХГ на 0,3 млрд куб. м превышают прошлогодние – "Нафтогаз"

Газпром подал в апелляционный суд Швеции ходатайство о частичной отмене решения по разбирательству с "Нафтогазом" о поставке

Россия будет вынуждена пойти на переговоры с Украиной, если "Северный поток-2" не будет построен в 2019 году - Зеркаль

"Нафтогаз Украины" увеличит цену на газ для промпотребителей на 7,4-9,8%

"Нафтогаз" в 2018г намерен выйти на рынок еврооблигаций

Шансы "Газпрома" эффективно отменить решение Стокгольмского арбитража объективно невелики

Шефчович доложит Европарламенту о поставках российского газа в Украину, встретится с главой "Нафтогаза"

ПОСЛЕДНЕЕ

Nestle научилась сокращать количество сахара в шоколаде на 30%, не теряя вкуса

МЭРТ призывает ЕС оказать техподдержку в поиске оптимальной модели Нацпрограммы развития кластеров

McDonald's в 2018 г. внедрит в Украине услугу обслуживания столиков

Райффайзен Банка Аваль в 2017г увеличил чистую прибыль на 17%

Регулятор рынка ценбумаг ЕС временно ограничил операции розничных инвесторов с криптоактивами

МЭРТ рассчитывает на встречу с послом США для обсуждения выведения Украины из-под действий американских пошлин

"Смарт Энерджи" намерено выкупить акции "Укргазвыдобутку" у миноритариев

Греческая фабрика Philip Morris полностью перепрофилировалась на производство бездымных альтернатив

Нефть умеренно дорожает

Украинские аграрии обеспечены удобрениями для посевной полностью

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА