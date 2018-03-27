"Нафтогаз" передает Национальной полиции шесть квартир в Киеве для инвалидов АТО

НАК "Нафтогаз Украины" передает Национальной полиции шесть квартир в Киеве для обеспечения жильем инвалидов АТО, сообщила пресс-служба компании.

Квартиры общей балансовой стоимостью 3,415 млн грн находятся на Днепровской набережной и проспекте Григоренка, они в прошлом были куплены ДК "Газ Украины".

Как сообщалось, в марте 2017 года "Нафтогаз" передал МВД 50 квартир в Горишних Плавнях (Полтавская обл.) для обеспечения жильем участников АТО.