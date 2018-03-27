Экономика

14:56 27.03.2018

Нефть умеренно дорожает

Нефть умеренно дорожает

Цены на нефть усилили подъем в ходе торгов во вторник, поскольку геополитические риски продолжают оказывать поддержку рынку, сообщает MarketWatch.

"Несмотря на увеличение сланцевой добычи в США цены остаются стабильными из-за того, что ОПЕК+ выполняют соглашение, а также повышается "геополитическая премия", - полагает аналитик PVM Oil Associates Ltd. Тамас Варга.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:40 кв увеличилась на $0,88 (1,25%) и достигла $71 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в мае на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на $0,73 (1,11%) - до $66,28 за баррель.

Хотя опасения мировой торговой войны ослабли, а сохранение напряженности на Ближнем Востоке продолжает оказывать поддержку нефти, тем не менее инвесторов тревожит ожидаемое возобновление роста товарных запасов углеводородов в США, отмечает агентство.

По оценкам аналитиков, запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 450 тыс. баррелей. Министерство энергетики страны обнародует официальную статистику о резервах в среду.

Данные Американского института нефти (API), который получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе, будут опубликованы позднее во вторник.

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