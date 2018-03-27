Экономика

13:53 27.03.2018

Группа ЕИБ предоставила Райффайзен Банку Аваль гарантии на EUR69 млн для расширения кредитования МСБ

Группа ЕИБ предоставила Райффайзен Банку Аваль гарантии на EUR69 млн для расширения кредитования МСБ

Европейский инвестиционный банк и Европейский инвестиционный фонд (вместе - группа ЕИБ) предоставили Райффайзен Банку Аваль (Киев) гарантии в объеме EUR69 млн для поддержки кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ).

Как сообщается в пресс-релизе украинского банка, указанные гарантии откроют ему возможность расширить кредитование МСБ за счет снижения требований к залогам.

Новые кредиты, которые будут предоставляться в рамках соглашения с группой ЕИБ, могут выдаваться как новым, так и существующим клиентам банка. В том числе предусмотрена возможность увеличения объемов действующих кредитов.

На фоне улучшения условий кредитования Райффайзен Банк Аваль рассчитывает привлечь в текущем году 150-200 новых заемщиков.

Глава правления Райффайзен Банк Аваль Владимир Лавренчук уточнил, что соглашение не предусматривает прямого предоставления группой ЕИБ фондирования под новые кредиты.

"Это гарантия, предусматривающая покрытие риска: до 70% - по каждому конкретному кредиту, до 20% - от общего портфеля таких кредитов. Здесь нет условия или условий финансирования или фондирования", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.

Кроме того, он сообщил, что в дальнейшем Райффайзен Банк Аваль может обратиться к группе ЕИБ за расширением объема программы.

"Предоставление EUR69 млн гарантий - не предел. У нас очень высокий уровень обслуживания кредитов и это - весомое основание ожидать, что кредиты по программе с ЕИБ будут также хорошо обслуживаться, и вскоре мы постучим в дверь, чтобы увеличить этот лимит", - сказал В.Лавренчук.

Как отмечается в пресс-релизе, финансовое обеспечение гарантий предоставляется ЕС через Инвестиционный фонд развития добрососедства (Neighborhood Investment Facility) в рамках инициативы "ЕС для бизнеса" (EU4Business).

Райффайзен Банк Аваль основан в 1992 году. По его данным на 1 января 2017 года, Raiffeisen Bank International (RBI, Австрия) владел 68,27% уставного капитала финучреждения, ЕБРР – 30%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года по размеру активов Райффайзен Банк Аваль занимал 5-е место (66,102 млрд грн) среди 88 действующих банков.

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