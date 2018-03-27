Дом марочных коньяков "Таврия" в 2017г сократил чистую прибыль в 2,3 раза

ПАО "Дом марочных коньяков "Таврия" (ДМК "Таврия", Херсонская обл.) в 2017 году получило 31,12 млн грн чистой прибыли, что в 2,3 раза меньше, чем годом ранее (71,66 млн грн).

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР о проведении собрания акционеров 27 апреля, ее активы в 2017 году возросли до 2,294 млрд грн с 2,087 млрд грн в 2016 году.

Нераспределенная прибыль ДМК "Таврия" к концу 2017 года составила 499,88 млн грн, что на 6,6% больше, чем в 2016 году - 468,77 млн грн. Долгосрочные обязательства незначительно возросли и составили 559,86 млн грн, текущие увеличились на 14% - до 1,177 млрд грн.

ДМК "Таврия" - одно из крупнейших винодельческих предприятий Украины. Выпускает продукцию под ТМ "Таврия", "Георгиевский", "Борисфен", Jatone и ALeXX.

Собственная сырьевая база ДМК "Таврия" составляет 1400 га виноградников.