Экономика

13:18 27.03.2018

ViOil в 2017г экспортировала 15 тыс. тонн нерафинированного рапсового масла

ViOil в 2017г экспортировала 15 тыс. тонн нерафинированного рапсового масла

Промышленная группа ViОil в 2017 году произвела 15 тыс. тонн нерафинированного рапсового масла и весь объем поставила на внешние рынки.

Согласно сообщению на сайте группы, всего в 2016/2017 маркетинговом году (сентябрь-август) Винницкий масложировой комбинат (МЖК) переработал около 37,224 тыс. тонн семян рапса.

"Основными покупателями рапсового масла для ViОil традиционно остаются страны Евросоюза. В ЕС в промышленном сегменте растительных масел на рапсовое приходится более 60%. В Европе рапсовое масло используют как в пищевой промышленности, так и для производства биотоплива", - цитируется в сообщении директор Винницкого МЖК Дмитрий Чаленко.

Промышленная группа ViOil, созданная В.Пономарчуком в 2006 году на базе аграрных активов промышленной группы "КМТ", входит в тройку крупнейших производителей растительных масел в Украине.

В настоящее время ViOil принадлежит 13 зернохранилищ общей мощностью 360 тыс. тонн. Два ее масложировых комбината (Винницкий и Черновицкий) могут перерабатывать 1,1 млн тонн семян масличных в год. Продукцию группа экспортирует в более чем 60 стран.

ViOil в 2011 году планировала осуществить IPO на Варшавской фондовой бирже через холдинговую компанию VIOIL Holding S.A., однако отложила его ввиду неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

Основным владельцем украинских активов группы выступает ООО "Винницкая промышленная компания", 99% которой, в свою очередь, принадлежит кипрской "Вартомио холдингз лимитед". Бенефициаром последней, согласно данным госреестра, выступает В.Пономарчук.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Эпицентр К" ведет переговоры о поэтапном вхождении в группу ViOil

Ощадбанк предоставил ViOil две кредитные линии на $66 млн

Синдикат европейских банков предоставит ViOil $80 млн предэкспортного финансирования

ЕБРР предоставит группе Vioil кредит до $40 млн

ЕБРР может выделить группе Vioil кредит до $40 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

Рынки акций Азии выросли во вторник

НБУ отказал Паритетбанку в согласовании приобретения украинской "дочки" Сбербанка

"Укргазвыдобуток" в 2017г нарастил чистую прибыль в 2,6 раза

Группа ЕИБ предоставила Райффайзен Банку Аваль гарантии на EUR69 млн для расширения кредитования МСБ

Дом марочных коньяков "Таврия" в 2017г сократил чистую прибыль в 2,3 раза

"Энергоатом" за 2 месяца снизил выработку электроэнергии на 8%

Эстонский Versobank, принадлежащий гражданам Украины, лишился лицензии из-за отмывания денег

Порошенко уволил двух членов НКРЭКУ

"Рошен" планирует до ноября запустить первую линию на бисквитном комплексе в Борисполе

Законопроект о НБФБ должен содержать положение о защите доступа к конфиденциальной информации - Шимкив

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА