Экономика

13:03 27.03.2018

Порошенко уволил двух членов НКРЭКУ

Порошенко уволил двух членов НКРЭКУ

Президент Украины Петр Порошенко уволил двух членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), - Викторию Морозову и Вадима Таратуна.

Согласно указам №80 и №81, подписанным главой государства 23 марта 2018 года, В.Морозова и В.Таратун уволены в связи с окончанием трехмесячного срока членства, на который они были назначены в конце декабря 2017 года.

Таким образом, комиссия вновь лишилась кворума для проведения заседаний.

Ранее, 23 марта 2018 года, номинационная комиссия по отбору новых членов регулятора обнародовала рейтинг из 47 кандидатов на соответствующие должности. Кандидаты должны пройти спецпроверку, после чего номинационная комиссия сможет подать список отобранных кандидатов президенту.

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На первом месте в списке – Александр Формагей (176 баллов). Следующие позиции занимают: Елена Антонова (175 баллов), Дмитрий Коваленко (172 балла), Оксана Кривенко (170 баллов), Андрей Борисенко и Алексей Магда (по 169 баллов), Валерий Цаплин (168 баллов), Руслан Кайдаш (166 баллов), Евгений Магльованный (165 баллов), Дмитрий Олефир (160 баллов).

В состав НКРЭКУ должно входить семь членов, включая главу регулятора.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

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