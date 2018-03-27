Экономика

13:03 27.03.2018

"Рошен" планирует до ноября запустить первую линию на бисквитном комплексе в Борисполе

"Рошен" планирует до ноября запустить первую линию на бисквитном комплексе в Борисполе

Корпорация "Рошен" до ноября 2018 года запустит первую линию по производству крекера на бисквитном комплексе в Борисполе, сообщила пресс-служба.

"В апреле на бисквитном комплексе "Рошен" начнется монтаж оборудования, в сентябре-октябре должна заработать первая линия по производству крекеров. На следующий год запланирован запуск еще двух линий. На полную мощность комплекс должен выйти за четыре года", - цитируется в сообщении президент "Рошен" Вячеслав Москалевский.

По его словам, мощность бисквитного комплекса составит ориентировочно 5 тыс. тонн продукции в месяц.

"Комплекс в Борисполе построен на пяти участках, находящихся в субаренде. В связи с этим желание "Рошен" приобрести землю является естественным. Стоимость земли значительно ниже стоимости построенного на ней комплекса - 60 млн грн против 1,2 млрд грн. Нам необходимо выкупить землю, чтобы быть уверенными в завтрашнем дне", - отметил президент корпорации.

Корпорация "Рошен", один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий, включает в себя Киевскую, Кременчугскую (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, две производственные площадки в Винницкой области, масло-молочный комбинат "Бершадь молоко" (Винницкая обл.), две производственные площадки в Липецкой области (РФ), Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия).

Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий: шоколадные и желейные конфеты, карамель, шоколад, печенье, вафли, бисквитные рулеты и торты. Общий объем производства достигает 450 тыс. тонн продукции в год.

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