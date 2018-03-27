Бюджетные потери от введения налога на выведенный капитал составят 30 млрд грн по худшему сценарию - Шимкив

Бюджетные потери от введения налога на выведенный капитал (НнВК) составят около 30 млрд грн, однако эта цифра может быть уменьшена, сообщил заместитель главы администрации президента Дмитрий Шимкив.

"Чтобы внести законопроект в парламент, мы проводим дополнительные расчеты... Сейчас оценка бюджетных потерь от введения налога на выведенный капитал составляет примерно 30 млрд грн, но это пессимистичный сценарий. Эта цифра может быть уменьшена", - сообщил он в ходе встречи с представителями Европейской Бизнесс Ассоциации (ЕБА) в Киеве во вторник.

При этом он отметил, что если реформы в 2017 году больше касались социальной сферы, то в текущем году они сфокусированы на экономической. Среди них, в частности, он назвал введение НнВК, принятие законопроекта о Национальном бюро финасовой безопасности (НБФБ), разрешение спорных вопросов относительно работы Государственной фискальной службы (ГФС).

"Убыточные компании выводят из Украины ежегодно 60 млрд грн. Законно", - сказал Д.Шимкив, уточнив, что принятие законопроекта о НнВК позволит избегать таких схем.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко отложил подачу в Верховную Раду законопроекта о налоге на выведенный капитал, хотя ранее заявлял о готовности внести его в парламент, аргументируя это позицией международных партнеров. Министр финансов Александр Данилюк заявил, что ведомство планирует внести его пакетом вместе с бюджетной резолюцией, где будут учтены компенсаторы бюджетных потерь, однако при условии согласования сокращения бюджетных расходов на уровне всех министерств и ведомств, а также парламента и местных органов власти.

Налог на выведенный капитал должен заменить налог на прибыль.