Экономика

09:41 27.03.2018

Нефть дорожает вслед за ростом акций и снижением доллара, Brent у $70,3 за баррель

Нефть дорожает вслед за ростом акций и снижением доллара, Brent у $70,3 за баррель

Цены на нефть в ходе азиатских торгов во вторник растут после снижения в понедельник, опасения торговой войны уменьшились, а сохранение напряженности на Ближнем Востоке продолжает оказывать поддержку нефти, пишет MarketWatch.

Подъему нефтяного рынка способствует рост фондовых индексов и ослабление курса доллара. Долларовый индекс ICE опустился на 0,4% в понедельник и продолжил снижение во вторник.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 кв 27 марта увеличилась на $0,17 (0,24%) - до $70,29 за баррель.

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Нефть WTI с поставкой в мае на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром во вторник поднялась на $0,28 (0,43%) - до $65,83 за баррель.

Накануне майская Brent подешевела на $0,33 (0,5%), до $70,12 за баррель, WTI - на $0,33 (0,5%), до $65,55 за баррель. Снижение цен во многом объяснялось желанием инвесторов зафиксировать прибыль после активного роста на прошлой неделе.

"Геополитическая составляющая рынка сопряжена с высокой степенью неопределенности, особенно в отношении внешней политики США и иранского вопроса", - заявил старший аналитик нефтяной отрасли в BNP Paribas Гарри Чилингирян.

Следующей важной датой для Ирана и его нефтяного экспорта будет 12 мая, когда истекает срок затребованного США пересмотра условий иранского ядерного соглашения. Многие эксперты полагают, что Вашингтон может отказаться от этого соглашения и возобновить санкции в отношении Тегерана.

При этом аналитик Barclays Майкл Коэн уверен, что Иран найдет другие рынки сбыта в случае новых санкций, и общий объем предложения нефти в мире не изменится существенным образом.

В ближайшие дни нефтяной рынок ждет новых сигналов о товарных запасах и добыче углеводородов в США.

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